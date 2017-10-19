المنظمة الدولية للهجرة IOM تختتم مشروع توزيع الحقيبه الايوائيه والصحيه في مديرية معين

اخبار السعيدة

أختتمت المنظمة الدولية للهجرة IOM الثلاثاء الماضي مشروع توزيع الحقيبة الايوائيه والصحية في مديرية معين أمانة العاصمة بالشراكة مع مؤسسة نسمو للحقوق والحريات ودعم السلم الاجتماعي والتنسيق والتعاون مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

واستفاد من المشروع نحو 700 أسرة من شرائح النازحين اي 4580 نازح في مديرية معين . بينما يستهدف المشروع 3600 أسرة نازحه في أمانة العاصمة.

يذكر أن المشروع يعد من أكبر المشاريع الاغاثية التي تستهدف شريحة النازحين في اليمن للتخفيف من معاناتهم لاسيما مع دخول فصل الشتاء واستمرار حالات النزوح الانساني من المناطق القلقة وتدني الحالة الصحية العامه .

هذا وقد استمرت عملية الصرف ثمانية ايام مستمرة حصلت فيها كل أسرة نازحه على أكبر حصة إغاثية نوعية مكتملة تحتوي على ثلاث حقائب ايوائية وصحيه تتناسب مع حاجيات النازح الايوائية والصحية .

تخلل ذلك توعية صحية تثقيفية كاملة حول طرق الوقاية من مرض الكوليرا عن طريق شاشات تلفزيونية تم تجهيزها في مخيمات الانتظار وتوزيع منشورات تعليميه لكل نازح بالإضافة الى نشر مطبوعات حائطية كبيره ومتوسطه في عموم مركز الصرف.

وقد عبر عدد من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مؤسسة نسموا للحقوق والحريات وجميع العاملين على تبنيها مثل هذه الاعمال الانسانية التي تستهدف احتياجات النازحين والاسر الاكثر فقرا من المساعدات الايوائيه والصحية والاساسية وغيرها

هذا وقد كان لرئيس المؤسسة الاستاذ مراد المهدي شرف الإشراف المباشر على عملية التوزيع طيلة أيام الصرف .

والذي بدوره قدم عظيم امتنانه وشكرة لمنظمة الهجرة الدولية ممثلة برئيسها ولكافة العاملين فيها على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة.

كما قدم شكرة وتقديره للوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة . وكل أعضاء فريق العمل بالمؤسسة الذي حملوا رسالة الإنسانية وكانوا السبب الأول في نجاح المشروع