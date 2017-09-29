الإعلان عن فرصة مواصلة التعليم الجامعي للمقيمين والزائرين اليمنيين بالمملكة العربية السعودية

اخبار السعيدة

اعلنت شركة قمة فواق الدولية للخدمات التعليمية ، وبتعاون وتسويق قدرات متقدمة للتسويق ، عن تقديمها خدمة التنسيق والتسجيل لدراسة البكالوريوس (عن بعد) بشهادة معتمدة ، للراغبين بإكمال دراسته الجامعية من منازلهم ، أو عملهم ، تسهيلا منها للمقيمين والزائرين اليمنيين بالمملكة العربية السعودية ، خصوصا مع الظروف الحالية التي تمر بها اليمن .

وبحسب الاجراءات المتبعة ، يسجل الطالب بالجامعة انتظام وليس عن بعد مع إمكانية مواصلة الدراسة لمن يعود لليمن وبرسوم ودفعات ميسرة ، لإتاحة المجال لكل من الطلاب والطالبات لمواصلة التعليم العالي .

وحتى لايفوت المسجلين الالتحاق بالعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ ، حيث تبقى على اقفال التسجيل أيام معدودة ، لمعرفة الشروط والتخصصات والتكلفة والتسجيل عبر الرابط في الأسفل سجل بياناتك ليتم التواصل بك من فريق خدمة الطلاب

التسجيل في الرابط للجادين فقط ،،

https://goo.gl/forms/JHQmd2hdTMu1P97o2

تجدر الإشارة الى ان التعليم الجامعي بالنسبة للطالب هو مفتاح العمل والتوظيف، فالشّهادة الجامعية بلا شك تزيد فرص الطّالب في التوظيف والعمل، وإن عين الطالب وهو ما يزال على مقاعد الدراسة الجامعية ترنو باستمرار إلى الظفر بالوظيفة التي تؤمن للإنسان المال والرّاتب الجيد الذي يكون وسيلة العيش الكريم.

انتهى ،،،

