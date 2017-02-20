قدرات متقدمة للتقنية والتسويق (تدريب واستشارات ) تدشن هويتها الجديدة تزامنا مع توسع أنشطتها ومشاركاتها الخارجية

اخبار السعيدة

دشنت قدرات متقدمة للتجارة وتسويق التدريب والاستشارات مع حلول العام الجديد ، هويتها الجديدة تحت شعار (نحدث الفرق .. ونصنع النجاح) ضمن سياستها التطويرية في المملكة والخليج، والوطن العربي ومن خلال حملة إعلامية واسعة في العديد من وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح المستشار الدكتور عياس العيسي مدير قدرات متقدمة أن تدشين هوية قدرات متقدمة جاء مواكبة للتوسع الجديد في أعمالها المحلية والدولية في تقنية المعلومات وتسويق التدريب والاستشارات والخدمات التعليمية والتسويق الالكتروني ، وبناء علاقات واسعه مع العديد من الهيئات والمنظمات والجامعات ومراكز التدريب ، بهدف تقديم خدمات تدريب واستشارات وتقنية متميزة ومتطورة .

داعيا عملاء قدرات متقدمة الى اعتماد هويتها الجديدة بدلا من الهوية والشعار القديم ، مشيرا الى ان قطاع التقنية و التدريب والاستشارات يشهد تنوع ومنافسه في تقديم أفضل البرامج والاساليب التي تحقق للمنظمات وللمتدرب الاستفادة الممكنة.

وتجدر الاشارة الى ان قدرات متقدمة نفذت مؤخرا مجموعة من البرامج التدريبية للعديد من المنظمات وبالتعاون مع كبرى معاهد ومراكز التدريب المعتمدة في المملكة والوطن العربي ، كما ساهمت في الشراكة مع العديد من الهيئات المحلية والدولية في تنفيذ برامج نوعية ، وشاركت في تنظيم ورعاية عدد من المؤتمرات الدولية بالإضافة الى تقديم العديد من البرامج في العديد من الدول العربية كسلطنة عمان ولبنان ومصر والسودان واليمن .



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