جمعية النبراس الصحية المخيم الطبي الجراحي المجاني للعيون لازالة المياه البيضاء بالحديدة



اخبار السعيدة - الحديدة / خاص التاريخ : 06-02-2017

دشنت جمعية النبراس الصحية ، بدعم وتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية ، المخيم الطبي الجراحي المجاني للعيون لإزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات وصرف العلاجات المجانية رقم (190) ، في مستشفى بيت الفقيه بالحديدة .

واوضح الدكتور عبدالحق الأشول ، مدير عام جمعية النبراس الصحية، يستهدف المخيم الطبي الجراحي اجراء الفحص الطبي لعدد 6000 مواطن واجراء العمليات الجراحية لعدد 600عملية جراحية ، ويستمر المخيم ثمانية ايام ابتداء من السبت الموافق4 فبراير 2017 وحتى10 فبراير 2017 وتعتبر الثلاثة الايام الاولى مرحلة الفحص والمعاينة وتجهيز المرضى للعمليات الجراحية من خلال الفحص على المريض في العيون والعرض على طبيب الباطنية وقياس العدسات.



واضاف ، يستفيد من هذا المخيم الفقراء والاطفال ، حيث تعتبر مديرية بيت الفقيه من المديريات التي لا يوجد فيها خدمات العيون علما ان مرحلة العمليات ستبدأ من يوم الثلاثاء وحتى الجمعة



واشار الدكتور الاشول ، سيقوم بجراء العمليات كادر طبي متخصص الاستاذ الدكتور عبدالمغني البراق والاستاذ الدكتور مطهر الشاعر وعدد من اخصائي العيون والفنيين ذو الخبرة والكفاءة في مجال العيون .



هذا وتهيب مؤسسة بازرعة وهي من المؤسسات العاملة في تنمية المجتمع اليمني من خلال الاهتمام بالجانب الصحي، و جمعية النبراس الصحية وهي من اوائل الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال مكافحة العمى ورعاية البصر في اليمن ، كما انها من الجمعيات المشهود لها بالكفاءة والتميز في مجال مكافحة العمى ، تهيب بالمواطنين الفقراء والمحتاجين الاستفادة من هذه الخدمات المقدمة .



حضر التدشين مدير عام مديرية بيت الفقيه ، والدكتور عبد الرحمن جار الله مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة ، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية وعدد من وجهاء المنطقة في بيت الفقيه وجمع غفير من المواطنين .



أنتهى ،،،

