الأكاديمية العربية الكندية ACA تختتم البرنامج التدريبي السلم والعدالة وحقوق الإنسان في أديس ابابا

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وقعت بروتوكول حصري بينها وبين جامعة الأمم المتحدة للسلام

برعاية السفارة اليمنية في أديس أبابا ممثلة بمعالي السفير يحيى الارياني القائم بأعمال السفارة ، اختتام البرنامج التدريبي الذي نظمته وأقامته الأكاديمية العربية الكندية للعلوم المتطورة والتدريب والاستشاراتACA بالتعاون مع البرنامج الافريقي بجامعة الأمم المتحدة للسلام.

وقد عبر رئيس الاكاديمية الدكتور. عياس العيسي عن سعادته بهذا النجاح الرائع للبرنامج ، كما قدم شكره وامتنانه العميقين لمعالي السفير يحيى الارياني على تعاونه ورعايته لحفل الختام والتكريم .

كما بعث العيسي في كلمته أثناء الختام بشكره الجزيل لإدارة جامعة السلام الدولية ولإدارة البرنامج الافريقي بجامعة الأمم المتحدة للسلام على التعاون والنجاح الذي تحقق في البرنامج الأول لهما.

هذا وقد تم تكريم الخريجين والخريجات من البرنامج التدريبي الذي استمر من 5 حتى 10 نوفمبر الحالي بشهادات من الاكاديمية العربية الكندية ACA ومن جامعة السلام البرنامج الافريقي .

وفي ختام الحفل تم تكريم وتقديم درع الاكاديمية كلاً من : ا. منصور الحكيمي المستشار السياسي للسفارة اليمنية في اديس أبابا نيابة عن السفير يحيى الارياني ، و الدكتور . أحمد نور رئيس المجلس النرويجي للإغاثة ،والمدربين الذين قاموا بالتدريب في البرنامج البروفيسور / صامويل كالي استاذ القانون والسلم الدولي بجامعة السلام الدولية ، والبروفيسور / أبو القاسم قور المستشار العربي للبرنامج بالأمم المتحدة للسلام.

وعلى هامش البرنامج التدريبي تم توقيع بروتكول تعاون حصرية بين الأكاديمية العربية الكندية للعلوم المتطورة والتدريب والاستشارات ACA وبين جامعة الامم المتحدة للسلام في اثيوبيا في في خطوة جديدة تقوم بها تقوم بها ACA .

وقد نص البروتكول على العديد من المواد المتفق عليها بين الطرفين من أهمها ، تقوم جامعة الأمم المتحدة للسلام و الاكاديمية العربية الكندية ACA، بالاشتراك في التدريب والتطوير وبناء القدرات في الوطن العربي وأفريقيا .

كما اتفق الطرفان على أن الاكاديمية العربية الكندية ACA لها كامل الحقوق الحصرية للإعلان عن برامج جامعة الأمم المتحدة للسلام ( أوبيس ) في الوطن العربي و افريقيا ، وتقوم الأكاديمية العربية الكندية ACA بتنظيم المؤتمرات والبرامج وورش العمل بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة للسلام أوبيس ، وغيرها من المواد التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في هذا البرنامج.

ثمار هذا التعاون سينعكس على التقييم الدقيق لخلفيات الصراع وابعاده من الناحيتين الاكاديمية والسياسية سواء في اليمن او في المنطقة العربية ككل، ويراهن الموقعين على ان هذا الاتفاق سيكون نواة لنقل التجربة الافريقية الى المنطقة العربية.

وقد وقع هذا البروتكول عن جامعة الأمم المتحدة للسلام البروفسور . صموئيل كالي إوسي المدير البرنامج الإقليمي لأفريقيا والأكاديمية العربية الكندية للعلوم المتطورة والتدريب والاستشارات ACA الدكتور/ عياس محمد العيسي رئيس الأكاديمية .

حضر توقيع البروتكول ، ا. منصور الحكيمي المستشار السياسي للسفارة اليمنية في اديس أبابا ، وأحمد نور رئيس المجلس النرويجي للإغاثة، والبروفيسور / أبو القاسم قور مستشار البرنامج الافريقي بالأمم المتحدة للسلام ، والاستاد الدكتور / جبر الكولي نائب رئيس جامعه البيضاء سابقاَ وعدد من الشخصيات الأكاديمية والمهتمين .

