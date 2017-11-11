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ضمن مشروع الاستجابة الطارئة مؤسسة بنات الحديدة توزع 3810 سلة غذائية في القناوص

اخبار السعيدة - الحديدة - خاص         التاريخ : 12-11-2017

قامت مؤسسة بنات الحديدة التنموية بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين وتمويل من منظمة زوا الهولندية بتوزيع 3810 سله غذائية في مديرية القناوص  ، بالإضافة الى توزيع وايتات ماء خلال شهرين متواصلين بمعدل 104000 لتر ماء يوميا لعدد 13 نقطة ، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لتوفير المياه والغذاء للأسر التي تعاني من سوء التغذية في اليمن للعام 2017 م .

 

وأوضحت رئيس المؤسسة الأستاذة / داليا قاسم ، يأتي هذا المشروع كاستجابة طارئة لتوفير المياه والغذاء للأسر التي تعاني من سوء التغذية في اليمن ، حيث تم التوزيع على ٦ مراحل بمعدل ٥١٠ سلة لعدد ٥١٠ أسرة و ٢٥٠ سلة لعدد ٢٥٠ أسرة لثلاث مراحل .

 

مضيفتا ، تخلل التوزيع الاخير توزيع عدد ٧٦٠  فلتر  مياه و عدد من اشرطة الكلور عدد ٢٢٨٠ بمعدل ٣ أشرطة لكل أسرة ، و دبات مياه سعة ٢٠ لتر عدد ٧٦٠ دبة لنفس الأسر المستفيدة من السلال الغذائية ، كما تخلل هذا التوزيع توعية مكثفة حول الية استخدام الفلترات والكلور .

تجدر الإشارة الى أن مؤسسة بنات الحديدة التنموية ، تعتبر من المؤسسات الرائدة في تنمية دور الأسرة في المجتمع  بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإغاثية في محافظة الحديدة ومديرياتها, و التميز في تقديم الخدمات من خلال الكوادر المؤهلة في العمل الطوعي وبكفاءة عالية.

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