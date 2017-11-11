ضمن مشروع الاستجابة الطارئة مؤسسة بنات الحديدة توزع 3810 سلة غذائية في القناوص

اخبار السعيدة

قامت مؤسسة بنات الحديدة التنموية بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين وتمويل من منظمة زوا الهولندية بتوزيع 3810 سله غذائية في مديرية القناوص ، بالإضافة الى توزيع وايتات ماء خلال شهرين متواصلين بمعدل 104000 لتر ماء يوميا لعدد 13 نقطة ، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لتوفير المياه والغذاء للأسر التي تعاني من سوء التغذية في اليمن للعام 2017 م .

وأوضحت رئيس المؤسسة الأستاذة / داليا قاسم ، يأتي هذا المشروع كاستجابة طارئة لتوفير المياه والغذاء للأسر التي تعاني من سوء التغذية في اليمن ، حيث تم التوزيع على ٦ مراحل بمعدل ٥١٠ سلة لعدد ٥١٠ أسرة و ٢٥٠ سلة لعدد ٢٥٠ أسرة لثلاث مراحل .

مضيفتا ، تخلل التوزيع الاخير توزيع عدد ٧٦٠ فلتر مياه و عدد من اشرطة الكلور عدد ٢٢٨٠ بمعدل ٣ أشرطة لكل أسرة ، و دبات مياه سعة ٢٠ لتر عدد ٧٦٠ دبة لنفس الأسر المستفيدة من السلال الغذائية ، كما تخلل هذا التوزيع توعية مكثفة حول الية استخدام الفلترات والكلور .

تجدر الإشارة الى أن مؤسسة بنات الحديدة التنموية ، تعتبر من المؤسسات الرائدة في تنمية دور الأسرة في المجتمع بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإغاثية في محافظة الحديدة ومديرياتها, و التميز في تقديم الخدمات من خلال الكوادر المؤهلة في العمل الطوعي وبكفاءة عالية.