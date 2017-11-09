جامعة العلوم والتكنولوجيا تحيي اليوم العالمي للجودة

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نظمت إدارة ضمان الجودة والاعتماد بجامعة العلوم والتكنلوجيا ، حفلا تكريميا بمناسبة اليوم العالمي للجودة والذي يصادف الخميس 9 نوفمبر لهذا العام، وسط حضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي وأعضاء مجلس الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية ورؤساء وممثلي جامعات حكومية وأهلية وجمع غفير من منتسبي الجامعة أكاديميين وإداريين .

وفي الحفل أشاد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع التخطيط والمؤسسات أ.د عبد العزيز الشعيبي بتجربة جامعة العلوم والتكنولوجيا في مجال الجودة ، وأكد وكيل التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية نشر وتدعيم ثقافة الجودة وتجويد العمل الإداري والأكاديمي والسعي لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة في كافة برامج ومتطلبات العملية التعليمية ، ولفت إلى أن واحدة من مشاكل التعليم العالي في بلادنا وجود نسخاً مكرره من الجامعات وبنفس المستوى من الضعف ، داعياً الى البحث عن جوانب التميز والتنافس بين الجامعات، وأثنى في السياق ذاته على حيوية وفاعلية جامعة العلوم والتكنولوجيا قائلاً " كلما زرنا الجامعة وجدنا شيئاً جديداً وإضافةً جديدة وتطويرًا وتحسيناً ومواكبةً وهذا ما يميز جامعة العلوم والتكنولوجيا ".

وشدد الشعيبي على ضرورة تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي لكي تتمكن جامعاتنا من اللحاق بركبِ الجامعاتِ المتقدمةِ عربياً وعالمياً ، وعزا أسباب الضعف والفوضى التي تعيشها بلادنا بسبب ضعف التعليم ومخرجاته ، كون التعليم هو أساس نهضة وتقدم أي بلد.

من جانبه القى أمين عام اتحاد الجامعات الأهلية أ.د محمد الخامس المخلافي كلمة اشاد فيها بدوره بحيوية وفاعلية جامعة العلوم والتكنولوجيا ، وقال أنها جامعة متميزة من حيث البنية التحتية والكادر الأكاديمي والإداري ومن حيث المخرجات.

وأشار د. عبد الغني حميد نائب رئيس الجامعة إلى اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ نشأتها بتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية إيمانا منها بأن سر نجاح جميع الخطوات التي تخطوها الجامعات يكمن في جودة أدائها.

وقال د. عبد الغني حميد إن الجامعة أنشأت ومنذ وقت مبكر إدارة متخصصة تعني بالجودة وتركز على مراقبة وتحسين الأداء مستعينة بخبرات محلية وإقليمية وعالمية ساهمت هذه الخبرات في تطوير وتحسين أليات وبرامج عمل هذه الإدارة آخذةً بكل جديد في مجال الجودة.

وأكد أن الجامعة انجزت كافة متطلبات التعليم العالي للاعتماد الأكاديمي في كافة البرامج المفتوحة في الجامعة شملت المناهج والخطط الدراسية والكادر الأكاديمي وتحقيق أعلى المواصفات في جميع مرافقها التعليمية والوسائل المستخدمة والبنى التحتية بما يتناسب ومواصفات الجودة العالمية.

وأشار إلى حصول الجامعة على عدد من الجوائز والشهادات الدولية والمراتب الأولى محلياً والتقدم على مستوى إقليمي ودولي في كثير التقييمات والشهائد الدولية والتي منها حصول الجامعة على شهادة الأيزو في تطبيق نظام الجودة الإداري

إلى ذلك القى أ.د نعمان النجار مدير إدارة ضمان الجودة والاعتماد كلمة أشار فيها إلى أن الهدف من إحياء هذه المناسبة هو تسليط الضوء على انجازات الجامعة في مجال ضمان الجودة والاعتماد وكذلك تكريسا لمفهوم ثقافة الجودة وتكريما للمتميزين والعاملين في الجودة بالجامعة.

وأشار النجار إلى أن الجامعة منذ 2011م والي الان عملت على تطوير برامجها بشكل كامل بحسب متطلبات الاعتماد وحرصاً منها على الاستمرار في التطوير حيث ضمنت الاستراتيجية الثانية للجامعة خطة متكاملة لتطوير جميع البرامج والمقررات وفقا لمعايير ضمان الجودة والاعتماد وبما يواكب التغيرات واحتياجات سوق العمل.

تخلل الحفل عدد من الفقرات والمقطوعات الفنية التي تحث على الجودة وريبورتاجات تتحدث عن انجازات الجامعة في هذا المجال.

وفي الختام قام وكيل وزارة التعليم العالي أ.د عبد العزيز الشعيبي ومعه مدير عام إدارة مؤسسات التعليم الأهلي بالوزارة د. عصام محرم ونائب رئيس الجامعة ومستشار رئيس الجامعة لشؤون الجودة والإعتماد أ.د عبد اللطيف مصلح ومدير إدارة ضمان الجود والأمين العام أ. فيصل هزاع بتكريم مسؤولي وحدات الجودة في الكليات بالجامعة الحاليين والسابقين.

وكان وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له قد طافوا بمرافق فرع الطالبات واطلعوا على المعامل الطبية والصالة الرياضية في فرع الطالبات وابدوا اعجابهم بما شاهدوه من تطوير وتحديث في البنية التحتية والمعامل التطبيقية في فرع الطالبات.