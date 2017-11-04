جمعية البراءة التنموية الخيرية تحتفل باختتام البرنامج الصيفي!!

اخبار السعيدة

احتفلت جمعية البراءة التنموية الخيرية, الخميس 2 نوفمبر 2017 باختتام البرنامج الصيفي للعام الجاري 2017م. وأوضحت أ/ سارة زيد جحاف- أمين عام الجمعية, أن الجمعية تأسست في عام 2000 من أجل الاهتمام بالأسر الفقيرة, وخاصة الأيتام, وأنها تحرص كل عام على تنفيذ برنامج صيفي من أجل توظيف طاقة أبنائنا وبناتنا الأيتام, وتستثمر هذه الطاقات في منفعتهم.



مشيرة إلى أن الجمعية حرصت هذا العام على تنفيذ دورات التخطيط الذاتي تضمنت أهمية ارتباطنا بالله وتأثيره على نجاحنا وكذلك غرس القيم الأخلاقية التي تربطنا ببعضنا , ودروس في تربية فنية وأشغال يدوية وتايكواندو بالإضافة إلى دورات في أساسيات الكمبيوتر واللغة الانجليزية.



ولفتت إلى أن البرنامج في هذه السنة شارك فيه 175 يتيما ويتيمة من عمر 7 إلى18 عاما, وهم من الأيتام المكفولين من الجمعية, وهم مكفولين في أسرهم , وكان مدة البرنامج شهري يوليو و أغسطس 2017م.



وتمنت الجمعية في كلمة الأمين العام أن يكون لهذا البرنامج الأثر الإيجابي الكبير في حياتهم ومستقبلهم, من خلال ما تم اكتسابه من المهارات التي تفيدهم, سواء في الوقت الحالي أو المستقبل.