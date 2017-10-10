شركة واصل للنقل البري تستعد لتدشين خطوط سير تغطي معظم المحافظات اليمنية

اخبار السعيدة

تستعد شركه واصل للنقل البري لتدشين رحلاتها من العاصمة صنعاء إلى عدد من المحافظات والعودة إلى صنعاء عبر اسطولها المتميز الذي يضم مجموعه من الباصات ذات المواصفات العالية والمدعومة باجراءات الأمن والسلامة .



وقال المدير العام لشركه واصل للنقل البري (سمير القباطي) أن القائمون على الشركة يهدفون على احداث نقله نوعيه في مجال النقل البري من خلال مجموعه من الباصات الحديثة ذات المواصفات العالية والمزودة بإجراءات الأمن والسلامة.

وأوضح القباطي أن الشركة التي من المقرر أن تدشن أعمالها بشكل رسمي الاسبوع المقبل ستقدم مجموعه من الخدمات الاستثنائية والجديدة للركاب لعل ابرزها توفير خدمات الانترنيت وتقديم الوجبات الخفيفة وتقديم عدد من الخدمات الإضافية بما يحقق لهم سبل الراحة التي تعد أهم متطلبات السفر الامن وبأسعار مخفضة وثابته لا تتاثر بالظروف الاقتصادية المتغيرة.

وقال القباطي أن لدى شكرة واصل اسطول واسع من الحافلات.. موضحاً بأن الشركة قد شرعت بتسيير رحلات بريه الي محافظات اب وتعز والحديدة كمرحله اولى ويجري في الوقت الحالي تغطية باقي المحافظات والرحلات الدولية عقب تدشين العمل رسمياً في الشركة الأسبوع المقبل.

واشار القباطي الي اهميه الاستثمار في النقل البري الجماعي خاصه في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وتوقف الرحلات الجوية واغلاق المطارات ومخاطر التنقل والسفر بالسيارات الشخصية الأمر الذي جعل من الشركة المبادرة لخوض تجربة الاستثمار في هذا المجال الهام والسعي الي تقديم افضل الخدمات للمسافرين والركاب وبأسعار مناسبه تراعي الاوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني ومنافسة لبقية الشركات العاملة في نفس المجال.