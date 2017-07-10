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شركة بن عامر للصرافة والتحويلات تدشن فرعها الجديد في مبنى المستشفى السعودي الألماني

اخبار السعيدة - صنعاء -         التاريخ : 10-07-2017

تعمل شركة بن عامر للصرافة والتحويلات وفق رؤيتها الخاصة بتقديم خدمات متميزة لعملائها وبما يسهل عليهم الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة ويسر وبكفأة وجودة عالية وفقاً للتطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المصرفي.


وفي ذلك فقد افتتحت الشركة فرعها الجديد في مبنى المستشفى السعودي الألماني بصنعاء شارع الستين الشمالي الواقع ما بين جولة عمران وجولة الجمنة.. وذلك لخدمة مرتادي المستشفى والمناطق المجاورة.
 

وقال رجل الأعمال رافع علي عامر - مدير عام الشركة - خلال مراسيم تدشين الفرع الجديد الذي انظم إلى سلسلة فروع الشركة ان الشركة تهدف من افتتاح هذا الفرع إلى توسيع خدماتها لعملائها وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات في مختلف المرافق العامة والخاصة من أجل تمكين عملائها من الوصول إلى الخدمات في أي مكان.
 

وأوضح بن عامر إن الشركة لديها إلى جانب فروعها وكلاء في جميع انحاء البلاد.. حيث تقدم الخدمات التحويلات المالية المحلية والدولية وتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الفروع والوكلاء المباشرين في جميع المحافظات والمدن اليمنية.. ودوليا عن طريق الوكلاء المباشرين وشركات الخدمات المالية العالمية.
 

وتعد شركة بن عامر للصرافة من كبرى شركات الصرافة في اليمن المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني وتشغيل العمالة.

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