إنجازات مؤسسة المحسنين التنموية للعام 2016م



اخبار السعيدة - اليمن - محافظات التاريخ : 21-02-2017

نفذت 76 مشروعاً في 15 محافظة يمنية استفاد منها اكثر من مليون ونصف نسمة عانى اليمنيون خلال العام 2016 الكثير من الآلام نتيجة الحرب والصراع الدائر منذ مارس 2015 م، ما نتج عن ذلك تضرر أكثر من 21 مليون نسمة – بحسب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين – حيث أشار مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن أكثر من 14 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى 7.6 مليون آخرين يعانون من انعدام غذائي حاد، وافتقار قرابة 20 مليون من عدد السكان إلى سبل الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية، وقد عملت مؤسسة المحسنين التنموية الخيرية في أغلب محافظات اليمن حيث نفذت 76 مشروعاً خلال العام 2016 في 15 محافظة يمنية، استفاد منها 1,653,541 نسمة، وتفصيل ذلك كالآتي: المجال الإغاثي استفاد من مشاريع المحسنين التنموية في السلال الغذائية 8,815 أسرة، بما يعادل 77,917 فرداً، وقد وزعت المؤسسة عدد 8,815 سلة غذائية خلال العام، في مجال السقيا فقد أسهمت المؤسسة في توزيع 26,185,000 لتر ماء صالح للشرب استفاد منها 1,497,018 نسمة، كما أسهمت المؤسسة في مجال الأمن الغذاء من خلال توزيع حليب ومكملات غذائية للأطفال الرضع وأطفال سوء التغذية 569 علبة حليب استفاد منها 83 أسرة من أطفال الحديدة، وعدد 216,000 وجبة يومياً لأكثر من 1550 أسرة نازحة في محافظة إب، بالإضافة إلى توفير 200 أسطوانة من الغاز المنزلي لعدد 200 أسرة، وفيما يتعلق بالملبس والإيواء فقد قدمت المحسنين التنموية مشاريع الإيواء لعدد 200 أسرة ممن اضطروا للنزوح من منازلهم، وتقديم 3483 قطعة ملابس لعدد 697 أسرة. المجال التنموي بلغت المشاريع التنموية الصغيرة 365 مشروعاً يستفيد منها بشكل 365 أسرة بشكل مباشر، ويبلغ عدد الأفراد المستفيدين من هذه المشاريع 2416 فرداً من ذوي الأسر. المجال الإنشائي والوقفي نفذت المؤسسة 5 مشاريع، والتي شملت حفر وتعميق آبار بالإضافة إلى بناء بيوت فقراء والمساهمة في إكمال بناء مركز تعليمي، يستفيد منها أكثر 1089 فرد. مجال الرعاية الاجتماعية كفلت المحسنين عدد 1546 يتيماً بالإضافة إلى كفالة 125 أسرة متعففة وثلاثة طلاب جامعيين ليصل عدد الأفراد المستفيديـن مـن الرعـايــة الاجتماعية إلى 4242 فــرد. المجال الصحي والأمن الغذائي نفذت المحسنين التنموية صندوقاً طبياً وعدد من المشاريع الطبية تم خلالها تحمل تكاليف العلاج لعدد من الحالات المرضية، والقيام بعمليات جراحية داخلياً وخارجياً، وتوفير الدواء لحالات مرضية مزمنة ليصل عدد المستفيدين إلى 2872 مريضاً. المجال الموسمي تقيم المؤسسة سنوياً مشاريع إفطار الصائمين وزكاة الفطر ومشروع الأضاحي، حيث أقامت المحسنيـن موائد إفطار لعدد 26,190 وجبة طيلة شهر رمضان، استفاد منها 26,190 فرداً، بالإضافة إلى توزيع 867 أضحية خلال عيد الأضحى استفاد منها 15307 فرداً، ونفذت المؤسسة ثلاثة مشاريع لزكاة الفطر استفاد منها 10531 فرداً من الفقراء والمحتاجين. المجال تعليمي الأهداف في مجال التعليم ومجالات أخرى عدة، منها تحسين جودة التعليم والحفاظ على الطلاب من التسرب، وقد ساهمت المؤسسة في إعادة 1000 طالب متسرب في أربع محافظات، بالإضافة إلى حماية 2000 طالب معرضين للتسرب، وقد قامت المؤسسة بتوفير 4200 حقيبة وزي مدرسي لعدد 4200 طالب، وأقامت دورات تأهيلية لعدد 503 طالباً من فئة الأيتام ضمن البرامج التأهيلية للطلاب. شمل تنفيذ مشاريع المحسنين التنموية الخيرية عدد 15 عشر محافـظـة يمينـة، حـيـث أقامـت المؤسسة مشاريعها في صنعاء، ولحج والحديدة، وتعز، وإب، وكان لهذه المحافظات الأولوية في تنفيذ المشاريع نظراً لأولويات الاحتياج الإغاثي، وبالإضافة إلى حضرمـوت وعـدن وأبين والضالع والجـــوف ومــــأرب وحــجـــة وسقطـرة والبيـضـاء وشـبـوة. بلغ عدد من استـفـاد من مشاريع مؤسسة المحسنين التنموية خلال العام 2016 في المشاريع المنفذة أكثر من 1,653,541 نسمة، وقد تركـزت أكثرهـا في المحافظـات الأكثر احتياجاً والتـي يكثـر فيها عدد السكـان والنازحيـن مـن مناطق الحرب والصراع المستمرة منذ قرابة العامين في عدد من المحافظات. وختاماً فإن مؤسسة المحسنين التنموية الخيرية تساهم بشكل فاعل في العديد من مجالات العمل الإنساني والتنموي والتي تشمل: الإغاثة العاجلة للمتضررين، الغـذاء، الجانب الصحي، المجال التعليمي، مجال التمكين الاقتصادي والمشاريع التنموية الصغيرة، والمجال الإنشائي والوقفي، ومجال الرعاية الاجتماعية والكفـالات المستديمة. شاهد إنجازاتنا بالصور وبشكل تفاعلي من خلال الرابط التالي: https://sway.com/8XQ0CBGPiEgNIkmm انتهى،،،