ؤسسة نسمو للحقوق والحريات ودعم السلم الاجتماعي تدشن المرحلة الثانية من مشروع بطانيات الشتاء والفانوس الشمسي .

اخبار السعيدة

دشنت مؤسسة نسمو للحقوق والحريات بالشراكه مع المؤسسه الوطنية للتنمية وبدعم من المفوضيه العليا الساميه لشئون اللاجئين المرحلة الثانية من مشروع توزيع بطانيات الشتاء والفانوس الشمسي بمديرية معين امانة العاصمه في مركز القميعه ( مدرسة القميعه حي السنينه ) والذي يستفيد منه 666 نازح ونازحه.



هذا وكانت المؤسسة قد دشنت مرحلتها الاولى من المشروع في مديرية السبعين واستفاد من المشروع ما يزيد عن 2321 نازح من عموم محافظات الجمهورية القلقه .



الجدير بالذكر أن المشروع يعد من اهم المشاريع الانسانية الايوائية التي اشبعت احتياج النازحين وادت الى التخفيف من معاناتهم لا سيما مع اشتداد موجات الشتاء القارس في محافظة صنعاء ومعظم المناطق اليمنية المرتفعه .

هذا وقد دعا الاخ رئيس المؤسسة الاستاذ مراد محمد صالح المهدي جميع منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال للوقوف بواجبهم الانساني تجاه مجتمعهم . خصوصا وأن هذا العام تميز بشتاء قارس ضاعف من معاناة النازحين والاسر الفقيرة والمنكوبة الذين هم في امس الحاجه للاعانة .



وقد أدخل المشروع الفرح وبعث شي من الطمأنينة للافراد المستفيدون والذين تقدموا بالشكر الى كل من أسهم في إيصال هذه الإعانة اليهم وعلى رأسهم مؤسسة نسمو للحقوق والحريات وكذا جميع الشركاء وخصو بالشكر المفوضيه السامية للشئون اللاجئين على دعمها لهذا المشروع.