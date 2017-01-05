افتتاح أكبر مول تجاري في اليمن بمواصفات فنية عالمية ويضم مختلف احتياجات المستهلك

اخبار السعيدة

افتتح بصنعاء اليوم أكبر مول تجاري رسميا في شارع الخمسين بالعاصمة (سما مول - صنعاء ) وعلى هامش الافتتاح وأوضح المستثمر صالح ألرياشي رئيس مجلس الإدارة أن «سما مول» يعد إضافة مهمة لمنظومة المشاريع التنموية في صنعاء لإسهامه المتوقع في دعم النشاط التجاري والسياحي.



وأشار رجل الإعمال صالح ألرياشي إلى أن المول سيقدم خدماته الترفيهية والتسويقية المتكاملة لما يقارب «400» ألف مواطن ومقيم في منطقة حدة شارع الخمسين



مضيفا أن سماء مول تم بناؤه بمواصفات فنية عالمية ويضم مختلف احتياجات المستهلك في مكان واحد, ومن ماركات عالمية, وبأسعار تتماشى مع مختلف شرائح المجتمع. والذي بلغ , بتكلفة بلغت أكثر من 14 مليون دولار أمريكي.



وبين أن تصميم المول وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي, فضلاً عن الاهتمام بالخدمات المتكاملة التي سيقدمها سما مول والتي ستحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى اليمن



حضر الافتتاح وكلاء محافظة صنعاء عبدا لله العنسي وعبدا لملك الغربي ومدير امن المحافظة العميد احمد الماربي وجمع غفير من المواطنين.