بالتنسيق مع وزارة الداخلية .. اوطان للاغاثة والتنمية تنفذ حملة رعاية سجين في اصلاحية شرق الامانة

اخبار السعيدة

بحضور عدد من القيادات الامنية وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني نفذت مؤسسة اوطان للاغاثة والتنمية. (HFRD) وبالتنسيق مع وزارة الداخلية حملة رعاية سجين: لتزويد سجناء اصلاحية شرق الامانة بالمواد الغذائية والادوية والمستلزمات الصحية وادوات النظافة

وخلال التدشين اكد الاخ عبدالصمد صالح هندي مدير عام مؤسسة اوطان للاغاثة والتنمية بان تنفيذ هذه الحملة ياتي في اطار برنامج المؤسسة لدعم ورعاية عدد من المؤسسات التاهيلية (السجون) وتقديم المعونات والمساعدات الغذائية.



وبما يدعم نشاطها في الظروف التي تعيشها بلادنا لافتا الى ان هذه الحملة تظمنت ايضا تقديم عدد كبير من البطانيان والفراشات والادوية وادوات النظافة المختلفة من اجل تعزيز جهود النظافة ورفع المستوي الصحي داخل الاصلاحية.



موضحا بان البرامج الذي قدمتة المؤسسة تظمن برنامج توعوي للسجناء حول امراض الكوليرا وكذا بعض الاوبئة الجلدية التي انتشرت في الفترة الماضية في الاصلاحية من خلال فريق طبي يقوم بالكشف على السجناء وتقديم كل الادوية مجانا مع توزيع الارشادات الصحية



مستعرضا في كلمة لة في الافتتاح انشطة المؤسسة في عدد من محافظات الجمهورية وماتقوم بة المؤسسة من ادوار لخدمة المستشفيات والجمعيات والمؤسسات الحكومية لدعم الشرائح الفقيرة والمحتاجة والمؤسسات التي تاثرت نتيجة ظروف الحصار علي البلاد

كما لفت الى ان هذه الحملة جاءت مواكبة للذكرى الاولى لتاسيس المؤسسة

والتي من خلالها تم تنفيذ عدد من البرامج الاغاثية والخيرية لدعم المجتمع ومد يد العون للكثير من الجهات اضافة الى تفيذ عدد كبير من برامج التوعية بالكثير من الامراض والاوبئة المختلفة التي تشكل خطر علي سلامة المجتمع

من جهتة عبر الاخ حسين الغني مدير اصلاحية شرق الامانة

في كلمة له في حفل التدشين عن تثمينة الكبير للاخوة في مؤسسة اوطان للاغاثة والتنمية على هذه المبادرة لدعم السجناء في اصلاحية شرق الامانة الذين كانوا في امس الحاجة للمعونات والافرشة والبطانيات والمواد الاغاثية لاسيما في ظل هذا العدوان الغاشم ضد البلد والذي تاثرت به الكثير من المؤسسات

مشيدا بالحملة الصحية التي نفذتها المؤسسة من اجل توعية السجناء بخطورة الكثير من الامراض التي بدات تنتشر في بعض المناطق وبما يعزز ثقافتهم الصحية لمواجهة اي امراض تهدد حياتهم. ودور الموسسة ايضا في تقديم الادوية للحالات المصابة مؤكدا بان هذه اللفتة الانسانية سيكون لها اثر كبير في تعزيز الوضع المعيشي والصحي داخل الاصلاحية