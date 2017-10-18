

اخبار السعيدة - صنعاء التاريخ : 19-10-2017

بحضور دولة رئيس الوزراء أ. د عبد العزيز بن حبتور ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. حسين حازب وعدد من الوزراء وقيادة الجامعة وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشركات والمنظمات والأكاديميين والمهتمين ، دشنت جامعة العلوم والتكنولوجيا صباح اليوم الأربعاء الموافق 18/ 10 / 2017م الاستراتيجية الثانية للجامعة 2018- 2022م وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم والسلام الجمهوري وأنشودة الجامعة ، القى رئيس الجامعة أ.د/ حميد محمد عقلان كلمة تطرق فيها إلى النجاح الكبير الذي حققته الاستراتيجية الأولى للجامعة ( 2011-2015 م ) والذي نقلتها إلى مسار أكثر رسوخاً وتميزاً في العمل الأكاديمي والعلمي ونالت بموجبه العديد من الشهادات المحلية والإقليمية والدولية، منها جائزة الاستثمار كأفضل جامعة أهلية في اليمن، ومنح كلية العلوم الإدارية عضويةَ الهيئة الأمريكية لتطوير كليات إدارة الأعمال AACSB، ومنح كلية التعليم المفتوح عضوية المجلس الدولي للتعليم المفتوحICDE، وكذلك أفضل جامعة عربية في التعليم المفتوح ، وايضاً حصول الأمانة العامة بالجامعة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2008 في المجال الإداري.

وقال عقلان إن الاستراتيجية الثانية ( 2018-2022 م ) تأتي لتحمل الكثير من البرامج والمشاريع والمبادرات التطويرية في كل أبعاد العملية الأكاديمية والإدارية والمؤسسية، خاصة في التحول نحو الجامعة البحثية وريادة الأعمال واستكمال أنظمة الجودة في كل برامج الجامعة، فضلاً عن الارتقاء بتصنيف الجامعة إقليميا ودوليا وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العلمية والبحثية الإقليمية و الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية دعم الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي حتى تتمكن الجامعة من تحقيق رسالتها، وأهدافها، والسعي المستمر لتحقيق التميز في البرامج الأكاديمية والأداء في مختلف المجالات العلمية والإدارية.



من جانبه ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. حسين حازب كلمة هنأ فيها جامعة العلوم والتكنولوجيا على تدشين الاستراتيجية الثانية، متمنياً أن ترى النور ، واشاد حازب بدور جامعة العلوم والتكنولوجيا في خدمة التعليم والتنمية في اليمن ، وقال : " من الجميل أن تفكر جامعة العلوم بالمستقبل وبالتطوير في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن " .



ووصف حازب الجامعة " بأنها صرح علمي شامخ وجامعة رائدة تقدم خدمة تعليمية متميزة يشهد على جودة مخرجاتها سوق العمل "

وقال حازب إن وزارته اعتبرت عام 2017 عاماً لإصلاح الاختلالات في التعليم العالي، داعياً في السياق ذاته الجامعات الى تطبيق معايير الجودة والاعتماد، مضيفاً ندعوهم للذهاب إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي دون العودة إلى وزارة التعليم العالي وهناك يقف على رأس المجلس شخصية أكاديمية مرموقة ليس على مستوى الوطن فحسب بل وعلى مستوى الأقليم ويشهد بجدارته ونزاهته وحيادته الجميع وهو أ.د عبد اللطيف حيدر ".



بعد ذلك ألقى راعي الحفل أ.د عبد العزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء كلمة أشاد فيها من جانبه بفاعلية وحيوية الجامعة قائلاً : " نشكر جامعة العلوم والتكنولوجيا أنها في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن تواصل نشاطها التطويري على مستوى راقي من حيث الأداء والفكرة والطموح بالمستقبل " .



وأعتبر بن حبتور إن جامعة العلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم الجامعات اليمنية وأفضل وأهم جامعة أهلية على الإطلاق



مضيفاً : إن جامعة العلوم والتكنولوجيا تعتمد في نشاطها وسلوكها المعايير العلمية والأكاديمية، وهي جامعة تحظى باحترام المؤسسات العلمية على مستوى اليمن والإقليم والعالم ومخرجاتها متميزة ومنافسة على المستوى الأقليمي ".



كما أشاد رئيس الوزراء بحيادية جامعة العلوم والتكنولوجيا والنأي بنفسها عن التجاذبات الحزبية والتركيز على العمل الأكاديمي والبحث المستمر عن قواسم مشتركة أكاديمية ووطنية وإنسانية .



وأضاف بن حبتور : جامعة العلوم جامعة محترمة علمياً وأكاديمياً ومخرجات وتواكب التطورات التكنولوجية والتقنية بشكل ممتاز وتوصل صوتها للعالم من خلال هذه التقنية وهذه ما تفتقره كثير من المؤسسات اليمنية حد قوله وقال : نحن نشيد بجامعة العلوم بالاسم في كل ملتقياتنا العلمية الدولية كونها أثبتت حضور علمي ممتاز على مستوى الوطن والإقليم .



تخلل الحفل فقرات غنائية تغنت بحب اليمن ودعت للسلام والتسامح بين اليمنيين ، كما تم عرض ريبورتاج عن الاستراتيجية الثانية 2018- 2022م .



بعد ذلك قام رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة ونائبه د. عبد الغني حميد بالتدشين الرسمي للاستراتيجية ، وقام رئيس الجامعة بتسليم درع الجامعة لمعالي دولة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العامة والسكان د. محمد سالم بن حفيظ .