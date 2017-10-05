"إطلالتي مع لارا" جديد الإعلامية لارا الظراسي

اخبار السعيدة

في إطار الجهود الاعلامية والثقافية التي تقوم بها الإعلامية اليمنية الحائزة على لقب شخصية العام الثقافي ٢٠١٦/٢٠١٧، والحاصلة على درع التميز الذهبي(2016) من مجلس المرأة العربية ، الأديبة لارا الظراسي التي حملت على عاتقها رفع اسم اليمن عاليا من خلال إبراز الصورة المشرقة عن اليمن الارض والانسان والتاريخ من خلال تقدميها 70 حلقة من البرنامج الاسبوعي الشهير (اعرف بلدك) الذي كشف الوجه الحضاري لليمن على قناة الغد المشرق.

ها هي اليوم تفتح نافذة هامة وجديدة يطل العالم من خلالها على اليمن من خلال برنامجها الجديد الذي أطلقت عليه اسم (إطلالتي مع لارا ) والذي سيكون بدوره اطلاله خاصة على الوطن.

وفي هذا الصدد قالت معدة ومقدمة البرنامج الأستاذة لارا الظراسي : اسعى بحول الله من خلال هذه النافذة الى ابراز الوجه الحقيقي لليمن ، وكشف الجانب المضيء في الوطن الغالي، وعن جديدها قالت الظراسي.. البرنامج الذي سيمتد لساعة كاملة يشمل العديد من الفقرات المتنوعة مثل فقرة خاصة بأهم الكتب اليمنية في محاولة لإعادة احياء فن القراءة لدى الجمهور، وهناك فقرة عن السينما واهم الأفلام القصيرة التي ابدعها الشباب.

مضيفتا إلى أن الفقرة الرئيسية التي نستضيف من خلالها ضيف إطلالتي والتي تدور حول قضية ما نفتح حولها ملفا للنقاش، كما يضم البرنامج فقرة إنسانية حول الوجع في اليمن ، وفقرة عن الشباب المبدع واخرى سياحية عن الجمال و الفتنة اليمانية الخاصة.

منوهة إلى أن وقت بث البرنامج سيكون التاسعة و النصف من كل جمعة بتوقيت اليمن.

وتقدمت الإعلامية الظراسي بالشكر الجزيل إلى الجمهور الواسع الذي تابع بكل اهتمام حلقاتها المختلفة في كل محافلها الإعلامية.

يشار إلى أن الإعلامية لارا الظراسي حاصلة على الماجستير في الاعلام وتعمل في الحقل الاعلامي منذ سنوات عدة وصدر لها مؤخرا كتابا ضم مجموعة قصصية تحت اسم زرقاء عدن ووجدت هذه المجموعة القصصية صدى واسعا محليا واقليميا.