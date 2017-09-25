الاكاديمية العربية الكندية للعلوم المتطورة والتدريب والاستشارات (ACA) تختتم دورة تدريبية " اصنع اهدافك وانجز خطتك لعام ١٤٣٩هـ "



اخبار السعيدة - الرياض - خاص التاريخ : 25-09-2017

شارك فيها 50 متدرب من عدد من الجنسيات العربية والافريقية



اختتمت الاكاديمية العربية الكندية (ACA) ، العام الهجري ١٤٣٨، وضمن برامجها وخطتها ، دورة تدريبية بعنوان " اصنع اهدافك وانجز خطتك لعام ١٤٣٩هـ " ، في الرياض وحضرها خمسون متدرب ومتدربة من عدد من الجنسيات العربية والافريقية ، دعما لمسيرة الشباب ونجاحهم بما يساهم في نجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠.



قدم الدورة المستشار الدكتور / عياس محمد العيسي رئيس الاكاديمية العربية الكندية ( ACA ) ، باعتماد الأكاديمية وتنسيق وتسويق ممثلها في المملكة العربية السعودية قدرات متقدمة ، وتنفيذ ورعاية لجنة التنمية بحي السويدي في الرياض .



تضمن برنامج الدورة العديد من المواضيع والمحاور الهامة التي تساعد المشارك ليصنع اهدافه ويكتب خطته للعام ١٤٣٩ ، وكتابة الخطة الشخصية (تطبيق عملي ورشة عمل لكتابة ورسم الخطة في الحقيبة ونماذج الخطط المرفقة ).



من جهته ابدى المتدربون سعادتهم وارتياحهم وإعجابهم لما نالوه من معلومات قيمة ومواد تدريبية راقية تعتمد على منهجية حقيقية تتماشى مع متطلبات العصر والداعمة لمسيرة الشباب ونجاحهم بما يساهم في نجاح رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.



تجدر الاشارة الى أنه مسبقا قد تم نقل هذه الدورة وتقديمها عبر قاعاتها الافتراضية ( اون لاين ) ، مما زاد الطلب على انعقادها مباشر مرة أخرى لعدم تمكن الكثير من الحضور اون لاين .



وبهذه المناسبة التي تزامنت مع بداية العام الهجري الجديد ، زفت الاكاديمية العربية الكندية للأمة الاسلامية والعربية ولجمهورها وأعضاءها الكرام ومستشاريها أطيب التهاني والتبريكات بالعام الهجري الجديد 1439، وكل عام والامة الاسلامية بخير .