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اطلقته الشابتان ملاك وسارة .. مشروع إذاعة (( هوكه اف ام)) من اليمن يشارك في مسابقة برنامج الملكة

اخبار السعيدة - صنعاء         التاريخ : 16-07-2017
في وسط الظروف القاتمة التي تمر بها البلاد أطلقت الشابتان ملاك الحكيمي وسارة الخباط اذاعه هوكه المجتمعيه عبر النت بجهود شخصيه وامكانيات بسيطه (جهاز لابتوب, سماعه, برنامج الادوبي اديشين) .
 
 وصرحت ملاك الحكيمي أن الهدف من إنشاء الإذاعة هو إشاعة جو من البهجة بإنتاج برامج خفيفه تعالج الأفكار ,والقضايا الجادة بأسلوب مباشر ومرح.
 
من جهتها قالت سارة الخباط : انها تطمح بتخصيص جزء كبير من بث الاذاعه للجمهور المغترب ,وتطوير الاذاعه, وبث برامجها علی الهواء.
 
 هذا وقد شاركت الشابتان بمشروع الإذاعة في مسابقة علی مستوی الوطن العربي مسابقة "برنامج الملكة", الذي يهتم بالفتاه العربية ومبادراتها  
 
تجدر الإشارة الى ان, برنامج الملكة يعتبر منصه اعلاميه لكل الأفكار والمبادرات النسائية حيث سيتوج البرنامج صاحبة مشروع واحد وستحصل علی لقب الملكة (ملكة المسؤولية الاجتماعية).
 
 
 
التصويت علی الرابط التالي: https://goo.gl/kCjYyV
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