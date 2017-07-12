مدير مطعم الطازج يتعرض لإطلاق نار بصنعاء

اخبار السعيدة

تعرض الاستاذ يحيى المولد مدير مطعم الطازج بصنعاء ، لإطلاق نار مباشر على سيارته اثناء مروره في شارع حدة في العاصمة اليمنية صنعاء الساعة 10 ليلا ، من مجهولين أصيب على اثرها اصابات بليغة لا تزال اثارها حتى اليوم .

ويقول المولد ، انه لا توجد لدية اي خصومات او مشاكل شخصية مع أحد, وتعود ملكية السيارة التي تم اطلاق النار عليها للاخ بركان الدبعي احد موظفي المطعم , ومن خلال التسجيلات لكاميرات المراقبة في المكان اتضح مرور سيارة لا تحمل لوحات و تبين اطلاق النار مباشرة تجاة السيارة التي تقل المجني عليه يحيى المولد .