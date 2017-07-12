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آخر تحديث الاربعاء ( 12-07-2017 ) الساعة( 1:05:41 مساءً ) بتوقيت مكة المكرمة
مدير مطعم الطازج يتعرض لإطلاق نار بصنعاء

اخبار السعيدة - صنعاء         التاريخ : 12-07-2017
تعرض الاستاذ يحيى المولد مدير مطعم الطازج بصنعاء ، لإطلاق نار مباشر على سيارته  اثناء مروره  في شارع حدة في العاصمة اليمنية صنعاء  الساعة 10 ليلا ، من مجهولين أصيب على اثرها اصابات بليغة لا تزال اثارها حتى اليوم .
 
ويقول المولد ، انه لا توجد لدية اي خصومات او مشاكل شخصية مع أحد, وتعود ملكية السيارة التي تم اطلاق النار عليها للاخ بركان الدبعي احد موظفي المطعم , ومن خلال التسجيلات لكاميرات المراقبة في المكان اتضح مرور سيارة لا تحمل لوحات و تبين اطلاق النار مباشرة تجاة السيارة التي تقل المجني عليه يحيى المولد .
 
ويعد الاستاذ يحيى المولد من الكوادر اليمنية الشابة في مجال التمويل والاستثمار ، ويمتلك خبرة في مجال إدارة المطاعم الى جانب مهارات إدارية وقيادية .
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