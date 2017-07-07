المؤسسة الرائدة الخيرية للتنمية الانسانية تنفذ مشروع (لمسه تطبيب) للمتضررين من وباء الكوليرا في عزلة بني حيدان بحجه

اخبار السعيدة

نفذت المؤسسة الرائدة الخيرية للتنمية الانسانية يوم الأحد الماضي ، بالتعاون مع جمعية عمار الأرض مشروع (لمسه تطبيب ) والذي يتمثل في المساعدات الطبية العاجلة للمتضررين من وباء الكوليرا من أهالي وابناء عزلة بني حيدان بمديرية المحابشة محافظة حجة .

وتأتي تلك المساعدات الطبية الإنسانية العاجلة والتي تعتبر هي الأولى التي تصل لأبناء هذه المنطقة المنكوبة ، تأتي تلبية للنداءات والمناشدات التي أطلقها أبناء هذه العزلة الذين تجرعوا أشد أنواع المعاناة، بسبب تفشي هذا الوباء في منطقتهم النائية والمعزولة.

واحتوت تلك المساعدات على محاليل علاجية وأدوية متنوعه خاصه بمكافحة الكوليرا ، وأدوات طبية ونظافة وكذلك تضمن المشروع تزويد الوحدة الصحية بالعزلة بكمية فرش وطرحات ، كون الأسرّه الموجودة في المركز بدون فرش وانما اسرّه حديديه بدون اي غطاء .

وخلال الساعات الاولى لتدشين المشروع تم استقبال 35 حاله ، ولوحظ التوافد الكبير والمخيف للمرضى من مختلف قرى العزلة المصابين بهذا الوباء الذين يفترشون الأرض .

مدير مكتب الصحة بالمديرية بدورة أوضح للفريق، أن لديهم في العزلة عدد 800 حالة تعاني من سوء التغذية الوخيم ، نظراً للظروف المعيشية الصعبة وانعدام الأمن الغذائي تماماً لدى بعض الأسر في المنطقة.

هذا وقام الفريق المصاحب لهذه المساعدات ومن حضروا التدشين بعملية تنظيف وتعقيم للوحدة الصحية، التي تعتبر أول عملية نظافة وتعقيم لهذا المرفق الصحي بمنطقة الغارب ببني حيدان ، ولاقت هذه الإغاثة الطبية العاجلة الارتياح الكبير من ابناء المنطقة معبرين عن شكرهم للمؤسسة الرائدة وفريقها .

حضر تدشين المشروع وتسليم المساعدات كل من ، أمين عام السلطة المحلية بمديرية المحابشة أ. ناصر عبدالله هبه ، ومدير مكتب الصحة بالمديرية ، أ. علي عبدالله زيد ، ومدير الرعاية الصحية د.احمد علي الفصري ، والشيخ / عكران حيدان - عضو المجلس المحلي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي ، والشيخ / أحمد عارف العامري - عضو المجلس المحلي وعددا من الشخصيات الاجتماعية وجمهور غفير من المواطنين من ابناء المنطقة .