اخبار السعيدة

دشنت مؤسسة اليتامى الخيرية التنموية- تعز ، بتمويل كريم من (فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني) ، مشروع/ نوّر عليهم صلاتهم لإنارة (100 ) مسجد من مساجد مدينة تعز وريفها بالمنظومات الشمسية ، التي تكفي لإضاءة 10 لمبات في حرم المسجد + تشغيل جهاز الميكروفون والسماعات الداخلية والخارجية.

علماً بأن انقطاع الكهرباء عن مدينة تعز مستمر بشكل كامل ونهائي منذ أكثر من عامين حتى الآن .

يأتي هذا المشروع استعداداً لاستقبال شهر الرحمة والخير وللتخفيف من معاناة المصلين اثناء الصلوات والتراويح في الشهر الكريم.

هذا وتعتبر هذه المرحلة هي الرابعة من مشاريع انارة المساجد التي تنفذها مؤسسة اليتامى حيث سبقها (3) مراحل لإنارة المساجد بالمنظومات الشمسية ، شكرا دولة الكويت ، شكرا فريق (عطاء المرأة الكويتية الإنساني).

بتمويل كريم من (فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني)

مؤسسة اليتامى الخيرية التنموية تدشن مشروع (نوّر عليهم صلاتهم) لإنارة (100 ) مسجد بمدينة تعز وريفها

اليمن -تعز

دشنت مؤسسة اليتامى الخيرية التنموية- تعز ، بتمويل كريم من (فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني) ، مشروع/ نوّر عليهم صلاتهم لإنارة (100 ) مسجد من مساجد مدينة تعز وريفها بالمنظومات الشمسية ، التي تكفي لإضاءة 10 لمبات في حرم المسجد + تشغيل جهاز الميكروفون والسماعات الداخلية والخارجية.

علماً بأن انقطاع الكهرباء عن مدينة تعز مستمر بشكل كامل ونهائي منذ أكثر من عامين حتى الآن .

يأتي هذا المشروع استعداداً لاستقبال شهر الرحمة والخير وللتخفيف من معاناة المصلين اثناء الصلوات والتراويح في الشهر الكريم.

هذا وتعتبر هذه المرحلة هي الرابعة من مشاريع انارة المساجد التي تنفذها مؤسسة اليتامى حيث سبقها (3) مراحل لإنارة المساجد بالمنظومات الشمسية ، شكرا دولة الكويت ، شكرا فريق (عطاء المرأة الكويتية الإنساني).