الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية بالأردن يكرم الدكتور اليمني رمزي الجعفري

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كرم الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية في الاردن الدكتور اليمني رمزي الجعفري رئيس مجلس امناء جامعة الشباب العربي لدوره الفاعل في مجال التنمية البشرية.



وذكر الاتحاد العربي أن التكريم للدكتور رمزي جاء نتيجة لدوره الريادي في الدعم الفني الكبير الذي قدمه الدكتور رمزي للاتحاد في مجال تطوير التنمية البشرية.



وتم منح الدكتور اليمني رمزي لقب عضو مجلس المستشارين في الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية خلال الاسبوع الماضي بعد تخرج العديد من الشباب في مجال التنمية البشرية، حيث اكتسب خلالها المشاركون العديد من المهارات في مجال التنمية، والتي نظمتها جامعة الشباب العربي ومقرها الاردن والاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ومركزها الرئيسي في القاهرة.



ويُعد الدكتور رمزي الجعفري أحد الداعمين لمجال تطوير التنمية البشرية، حيث تبرز التنمية البشرية بأنها من أهم المجالات كونها تهتم بتطوير الإنسان الذي يُعد أساس التنمية.



وهذا النجاح الذي يحققه الدكتور رمزي الجعفري في مجال التنمية البشرية وسام تفتخر به اليمن وبأبنائها الذين تعول عليهم قيادة التنمية الحقيقية للبلد، خاصة أن هذا النجاح والتميز يلامس أهم العلوم المرتبطة بالثروة الحقيقية للبلدان وهو الإنسان.



الجدير بالذكر إن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أُنشئ ليساهم في مسئولية تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءته في ظل المتغيرات المتسارعة وهبوب رياح العولمة، ولتحقيق التنمية الشاملة المتكاملة، باستخدام الأساليب الحديثة في تحديد الاحتياجات التدريبية والإسهام في تحقيق ما يخدم قضايا المنطقة العربية.