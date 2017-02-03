الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تدين قتل رجل الأعمال/ علوي علي عبدالله قاطن

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ادانت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء جريمة القتل الشنعاء التي أقدمت عليها عصابة إجرامية مسلحة استهدفت رجل الأعمال الشهيد/ علوي علي عبدالله قاطن نجل رجل الأعمال الكبير الحاج/ علي عبدالله قاطن (أحد مؤسسي الغرفة)، الذي قُتل عمداً وعدواناً وغدراً يوم الأربعاء الماضي في منطقة الحثيلي بالعاصمة صنعاء، على يد ثُلّة مجرمة منعدمة الضمير والإنسانية، اعتادت الجريمة المنظمة والاعتداء على المواطنين الآمنين وممتلكاتهم وأموالهم.

وتوحهت الغرفة في بيان صادر عنها بالعزاء والمواساة لرجل الأعمال وعميد البر والإحسان في العاصمة صنعاء الحاج/ علي عبدالله قاطن، الذي قُتل الشهيد بين يديه، ولإخوان الشهيد وأولاده وأسرته، سالين الله أن يُلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، وأن يُصبّر قلوبهم على هذا المُصاب الجلل، الذي أصابنا جميعاً وآلمنا وفجعنا في أعزّ وأنبل رجالات الأعمال في بلادنا.

كما طالبت الغرفة في بيانها القائمين على أجهزة الدولة الرسمية وعلى رأسها رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدراء أمن ومباحث العاصمة، بسرعة ضبط جميع أفراد العصابة المسلحة وكل من يرتبط بجرائمها، الذين يهددون ويفجعون الآمنين في أنفسهم وأموالهم في العاصمة صنعاء، وخصوصاً التجار ورجال الأعمال، دون رادع أو زاجر وسرعة مُحاسبتهم وتقديمهم إلى الأجهزة القضائية حتى ينالوا جزاءهم العادل والرادع داعية لأجهزة القضائية إلى التشديد في عقوبة أفراد وأعضاء مثل هذه العصابات الإجرامية المسلحة، حتى يكونوا عبرةً لغيرهم من المجرمين الذين يعيثون تخويفاً وترويعاً للمواطنين وممتلكاتهم، وإلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطنين.

واختتمت الغرفة بيانها بالترحم على الفقيد المغدور وسالين الله أن يُلهم أسرة الشهيد الصبر والسلوان صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء