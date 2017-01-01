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مؤسسة انجيلا للتنمية والاستجابة الانسانية توزع 500 بطانية شتاء للأسر المحتاجة والنازحة في عدة مناطق بصنعاء

اخبار السعيدة - صنعاء - خاص         التاريخ : 02-01-2017

مؤسسة انجيلا للتنمية والاستجابة  الانسانية توزع 500 بطانية شتاء للأسر المحتاجة والنازحة في عدة مناطق بصنعاء

 

صنعاء - خاص

نفذت مؤسسة أنجيلا للتنمية والإستجابة الإنسانية ضمن حملتها الانسانية ، وبدعم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية، حملة توزيع بطانيات الشتاء عدد 500 بطانية للأسر المحتاجة والنازحة بسبب الاوضاع التي تمر بها البلاد ، في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء .

واوضحت رئيس المؤسسة الدكتورة انجيلا أبو اصبع ، ان هذه الحملة تأتي ضمن اهتمامات المؤسسة بتلمس احتياجات الاسر الفقيرة والنازحة ، خصوصا مع صعوبة الاوضاع المعيشية وبرد الشتاء القارس .

واضافت ، تم تنفيذ الحملة على مرحلتين ، حيث تم توزيع 260بطانيه في ثلاث مناطق في صنعاء هي( بني الحارث - السنينه - هايل) ، رافقها توزيع 40 كيس من الملابس المستخدمة النظيفة ، وفي المرحلة الثانية تم توزيع 240 بطانيه في ثلاث مناطق في صنعاء ( شميلة - القادسية - الجرداء ) تم تسلميها للمستهدفين في مكان التوزيع  بمدرسة جويرية بنت الحارث في شميلة .

داعيتا ، رجال الخير من رجال اعمال وبيوت تجارية ومغتربين وشركات الى البذل والعطاء من اجل التخفيف عن كاهل الاسر المحتاجة والفقيرة والنازحة قساوة الحياة وصعوبتها ، وتقدمت بالشكر لفريق عمل المؤسسة  علي جهودهم في عملية المسح والتنظيم والتوزيع.

كما تقدمت بالشكر لكل الجهات الداعمة لمشاريع المؤسسة ، ومنها المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي بادرت بتقديم بطانيات الشتاء للأسر المحتاجة .

الجدير ذكرة ان مؤسسة انجيلا للتنمية والإستجابة  الإنسانية ، برزت مؤخرا في دعم العديد من المشاريع الانسانية وتسعى لتوسعة انشطتها في مجال الاغاثة والاستجابة الانسانية في اوساط النازحين والفئات المحتاجة .

 

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