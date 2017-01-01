مطاعم الطازج تحتفل بالذكرى السادسة لتأسيسها في صنعاء

اخبار السعيدة

احتفلت سلسلة مطاعم الطازج بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها في العاصمة اليمنية صنعاء ، وحضر الاحتفال الذي تخلله عدة فقرات ترفيهية وسحوبات على جوائز قيمة، عددا من الشخصيات الاجتماعية ومدراء الشركات واعلاميين ورجال اعمال وفنانين .

وقال المدير التنفيذي لمطاعم الطازج في صنعاء، الأستاذ يحيى المولد : إن "مطاعم الطازج منذ تأسيسها رفعت شعار (لا طازج الا الطازج)، ونحن نسعى لترسيخ هذا الشعار بالعمل الدؤوب والمستمر ، ضمن اعلى المعايير من الجودة والاتقان".

واوضح المولد في كلمته خلال الحفل ، إن الطازج سيستمر على نفس النهج والخطى لضمان جودة منتجه، حسب القواعد والاصول المتبعة في اعداد وجبات الطازج الشهية.

وتقدم بالشكر لكافة طاقم العمل وللجمهور الذي حضر ليشارك في هذا الاحتفال والمناسبة السنوية .

وقام المدير التنفيذي لمطاعم الطازج ومعه مدير الحسابات ومدير التشغيل بإجراء السحوبات على العديد من الجوائز القيمة للحضور وزبائن وجمهور الطازج .

وتخلل الحفل عدة فقرات فنية ترفيهية، والعاب خفه وكوميدية ، بالإضافة الى فقرة شعرية ، واستعراض مواهب الطفولة في فقرة قدمها المذيع اللبناني ماجد يزبك وشاركه مقدم الحفل حمزة الخامري.

الحفل شهد حضور لافت وكثيف ، تفاعل مع كل فقرات برنامج الحفل وبحماس وتشجيع ، كما استمتعوا بأجواء الترفيه في حديقة المطعم حيث تتواجد العديد من الالعاب الترفيهية للأطفال .



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