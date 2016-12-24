معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي يتسلم نسخة من زرقاء عدن لمؤلفتها الكاتبة الاعلامية اليمنية لارا الظراسي



اخبار السعيدة - صنعاء - خاص التاريخ : 25-12-2016

تسلم معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، نسخة من كتاب ( زرقاء عدن ) يتضمن مجموعة قصصية واقعية عن المرأة اليمنية لمؤلفته الكاتبة والأديبة الإعلامية اليمنية لارا الظراسي ، الحاصلة على لقب شخصية العام الثقافي 2015/2016 .



وبهذة المناسبة عبر معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن إعجابه بمجموعتها القصصية واسلوبها المتميز في الكتابة ، شاكرا لها ذلك ، متمنيا لها بالتوفيق ودوام النجاح في جهودها الاعلامية .





والاعلامية لارا الظراسي كاتبة وشاعرة وقاصه يمنية حاصلة على ماجستير إعلام، ومهتمة بالقضايا الإنسانية والسياحية ،ولها العديد من المشاركات في مجال القصة والكتابات الأدبية وأقامت العديد من الأمسيات والندوات في مجال القصة والشعر وشغلت العديد من الوظائف الاعلامية.



ومؤخرا تم تكريمها من قبل مجلس المرأة العربية بدرع التميز الذهبي ، كما تم تكريمها من قبل السفارة السعودية بالإمارات ،وكذلك من قبل سمو الأميرة بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ، ومن قبل السفارة اليمنية بالإمارات .



الجدير بالذكر ،أن كل النجاحات التي حققتها الاعلامية الظراسي في ميادين شتي ، تأتي في ظل تجاهل تام من قبل الرئاسة اليمنية للمتميزين والموهوبين ، الذين رفعوا اسم اليمن عاليا ، وبالأخص في المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن اليمني الغالي.